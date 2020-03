Els hospitals preveuen «prioritzar» l'atenció a qui tingui més opció de recuperar-se

Serveis i associacions de medicina intensiva de l'Estat han elaborat un document que preveu "prioritzar" l'atenció a les UCI als afectats de Covid-19 als casos "potencialment més recuperables" quan arribi el pitjor moment de la pandèmia i se saturin les UCI. El document s'ha conegut el dia que s'han superat els 1.000 morts i 20.000 contagis a tot l'Estat El document ha estat elaborat pels caps de més de dos centenars de serveis de Medicina Intensiva i les juntes de les societats Semicyuc i Seeiuc. El text afirma que en cas de saturació o desbordament del sistema sanitari "és necessari prioritzar l'atenció dels casos potencialment més recuperables". Consideren però que encara no s'està en aquest escenari ja que l'Estat es troba acabant la segona setmana de la pandèmia i, en l'escenari intermig, el pic arribaria en la setmana 7, quan preveuen un increment del 257% de la capacitat de les UCI i del 165% dels ventiladors.En la setmana 7, les previsions d'aquestes associacions són que hi hagi 41.765 admissions hospitalàries i 6.673 ingressos en un sol dia, ocupant 67.412 llits i el 74% dels recursos hospitalaris públics. El total de pacients a l'UCI seria de 9.257 en medicina intensiva i 5.454 necessitarien ventilació mecànica. A més, les previsions indiquen que els pacients a les unitats de cures intensives hi romanen uns 28 dies.Aquest escenari s'ha fet agafant com a referència una taxa d'atac del 35% i una duració de 12 setmanes. El document recull també altres dos escenaris, un d'ells "massa pessimista" i un altre "massa optimista".Pel que fa als ingressos a la UCI, els professionals consideren important disposar de guies d'adequació de l'esforç terapèutic i comptar amb la participació del comitè d'ètica assistencial en la presa de decisions si és necessari. Els pacients crítics "seran avaluats pel personal encarregat del triatge, que haurà d'aplicar criteris d'inclusió i exclusió juntament amb, possiblement, una eina de priorització per a determinar la qualificació per a l'admissió en UCI". En aquest sentit, veuen recomanable la participació d'una persona "d'estricta i profunda formació en ètica sanitària".Els protocols de triatge d'UCI per a pandèmies "només s'han d'activar quan els recursos d'UCI en una àmplia zona geogràfica estiguin desbordats o s'hagin de desbordar a pesar de tots els esforços raonables per ampliar els recursos".En aquest sentit, apunten que ara per ara es fa servir el sistema SOFA que divideix en quatre colors els pacients (blau, vermell, groc i verd). Els que obtenen el color vermell són els que tenen prioritat per ingressar a la UCI, seguits dels grocs. Els que obtenen la classificació 'blau/negre' romanen en hospitalització convencional "amb cures pal·liatives amb teràpia mèdica activa a discreció del metge tractant i segons l'opinió del pacient i/o de la família". Els pacients han de ser reevaluats en els dies 2 i 5 i ser reclassificats i les decisions més enllà del cinquè dia en UCI "dependran de la disponibilitat de recursos".El document però puntualitza però que aquest procediment de triatge "no ha estat validat en cap situació pandèmica i es basa només en l'opinió d'experts".Afegeix que hi ha recomanacions específiques de criteris d'exclusió de l'ingrés en situació d'esdeveniments de víctimes en massa que es poden aplicar en una situació de pandèmia de sobresaturació de recursos com són que la persona tingui un traumatisme sever amb mortalitat predita del 80%, una aturada cardiorespiratòria no presenciada, recorrent o una segona en menys de 72 hores del primer; una malaltia neuromuscular avançada sense possibilitat de tractament, una malaltia maligna amb metàstasi, una immunodepressió avançada o irreversible o un fracàs orgànic en estat avançat o final.

