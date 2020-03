Els Agents Cívics col·laboraran amb la policia per fer complir el confinament a Barcelona

Els Agents Cívics de Barcelona es desplegaran de manera presencial a partir d'aquest dissabte i col·laboraran amb la Guàrdia Urbana en la tasca de fer complir les mesures sanitàries decretades pel coronavirus. Els agents faran una tasca d'acompanyament i suport, recordant i garantint a la ciutadania les mesures sanitàries establertes en un horari de 8.00 a 19.30 hores. D'aquesta manera, s'afegeixen al dispositiu municipal "per tal de recordar a la ciutadania la necessitat d'evitar qualsevol desplaçament per la ciutat que no sigui indispensable, inicialment a parcs i platges".Els agents cobriran quatre torns per garantir la millor disponibilitat i amb totes les mesures sanitàries als seus centres de treball, "proveint-los de material sanitari necessari per al desenvolupament de les seves tasques, com guants i gel antisèptic".L'Ajuntament de Barcelona ha agraït la col·laboració de totes les persones que formen part de l'equip d'Agents Cívics "que amb la seva tasca ajuden a regular la ciutat, sobretot en un moment excepcional com l'actual, consolidant-se com un servei imprescindible a la ciutat de Barcelona".

