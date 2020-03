Un dinar de 80 persones, origen del brot de coronavirus a Igualada

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat aquest divendres que l'origen del brot de coronavirus a Igualada i la Conca d'Òdena va ser un dinar familiar de 80 persones celebrat el 28 de febrer, en què professionals de l'Hospital d'Igualada es van infectar a partir del contacte amb persones contagiades del virus.Guix ha dit que aquests contactes van provocar un increment de casos dins el centre hospitalari i també fora d'aquest, provocant un clúster de contagi comunitari. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que els contactes establerts durant el dinar van provocar "moltíssims vectors de transmissió del virus".Guix ha explicat que Salut encara desconeix l'origen inicial del brot però ha detallat que el contagi es va produir a partir d'un clúster familiar de cinc persones.Vergés, ha avisat que els pròxims dies es registraran més casos de positius per coronavirus a la zona i l'Hospital de Bellvitge donarà suport a l'Hospital d'Igualada per gestionar la crisi. Una ajuda que la subdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre, ha qualificat de "rescat".La consellera no ha aclarit quins recursos de sanitat privada tindrà a la seva disposició l'Hospital d'Igualada per abordar la crisi del coronavirus i ha insistit que aquests dies Catalunya disposa d'un "únic" sistema sanitari que no diferencia entre els recursos privats i públics.La consellera ha defensat que continua sent necessari el confinament d'Igualada i la Conca d'Òdena i ha insistit a demanar al govern espanyol el confinament total de la població. Segons Vergés, aquesta seria l'única manera que permetria al sistema sanitari està preparat per l'augment de casos dels pròxims dies.