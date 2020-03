«Les persones grans, que s'haurien de quedar a casa, són les primeres que venen a la farmàcia»

Les farmàcies són un dels establiments que també estan vivint una situació excepcional arran de la crisi sanitària de Covid-19. Per aquest motiu,ha contactat amb Roser Cascante, farmacèutica de la Vila de Bagà, per conèixer com s’està vivint la situació actual a les farmàcies, especialment en aquesta població de l’Alt Berguedà.- Pel que fa al subministrament de medicaments bàsics, aquells que consumeix la gent habitualment, estem molt tranquils perquè està anant força bé, dins la mesura del possible.El cert és que, durant els primers dies, la farmàcia es va omplir de persones que venien a comprar molta medicació, una situació compartida amb la resta de farmàcies de Catalunya. Ens va passar una mica com els supermercats. A més, als transportistes no els cabia als vehicles tot allò que demanàvem des de la farmàcia. Tant dissabte com diumenge, potser no teníem tots els medicaments que encarregàvem del matí per a la tarda, però ens acabava arribant.- Ens trobem davant una mancança de mascaretes. Hi ha gent que sí ha pogut trobar mascaretes, però els nostres subministradors fa força dies que ja no en tenen.L’alcohol també és un dels productes que s’han exhaurit, ja que els laboratoris principals els han esgotat. Nosaltres vàrem tenir alcohol fins fa poc perquè teníem bastant estoc d’aquest producte, però finalment se’ns va acabar, ja que és el producte que la gent més demana.Està costant molt trobar hidroalcohòlics, tot i que en trobem algun de tant en tant.Ens hem adonat que sobretot la població més gran, que són els que principalment s’haurien de quedar a casa aquests dies, són els primers a venir a la farmàcia. Estem veient que aquesta situació està generant un cert malestar en aquest grup de població. Això és evident perquè, de fet, és una situació que ens ve a tots molt de nou, és un canvi.La resta de persones, molt bé en general, però sempre ens trobem amb algun cas d’alguna persona que se sent irritable o enfada amb la situació. També hi ha algú que no acaba d’entendre aquest moment d’excepcionalitat que estem vivint. Nosaltres, com que estem a primera línia, tot això ho vivim de prop. Sí que és cert que són casos puntuals, però a nosaltres això ens estressa una mica mentalment. Podríem dir que el cansament no és físic, sinó mental.Sí! El que hem decidit fer és que, com hem vist que al matí hi ha molta feina i a la tarda gairebé no corre gent perquè la majoria d’establiments estan tancats, hem establert uns torns entre nosaltres, perquè tots tenim família i hem de descansar. A partir d’ara, a la farmàcia només hi haurà dues farmacèutiques i la resta ens quedem a casa, i així ens ho anirem alternant cada dia.- No n’he viscut cap com aquesta. El meu pare potser sí que en recorda alguna, però jo no.Sí, hem notat un augment de compra de productes naturals i medicines alternatives, com ara homeopatia o defenses naturals. Estem veient que la gent està fent molta consciència a l’hora de cuidar la seva salut i augmentar la seva immunitat. Per mi, això és una connotació positiva perquè, gràcies o per culpa a la situació que s’està vivint, la gent està obrint-se a nous camins. A més, nosaltres apostem molt pels productes naturals i estem notant un molt bon retorn.La recomanació bàsica és evitar el contagi perquè, no és que sigui un virus molt agressiu si la persona és immunocompetent, però sí que és un virus que muta molt ràpidament i que es contagia amb molta facilitat.La major part de la població, aquelles persones que estan sanes, passaran el virus amb pocs símptomes, però és més complicat per a les persones que es troben en una salut més delicada.Per evitar que es produeixi un col·lapse, perquè si aquest contagi no s’atura, acabarà col·lapsant el sistema sanitari, el meu consell és, sobretot, que la gent es quedi a casa. Jo veig que molta gent gran encara no en són conscients, tot i que nosaltres insistim en el fet que vagin molt alerta. En aquest sentit trobo que encara falta conscienciar una mica, sobretot als pobles més rurals, que són espais on sembla que no passa res, però hem de fer-ho per solidaritat. És molt important tenir present que cal evitar les aglomeracions i sortir a comprar només si és necessari.