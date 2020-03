El Banc d'Espanya avisa d'una «pertorbació sense precedents» pel coronavirus

El Banc d'Espanya ha assegurat que la crisi del coronavirus és una "pertorbació sense precedents" per a l'economia que tindrà un impacte "molt notable". El seu governador, Pablo Hernández de Cos, ha admès que el deteriorament de l'activitat econòmica a curt termini pot ser "molt agut" però que les polítiques públiques són "crucials" per evitar que la caiguda "transitòria" es converteixi en una crisi "persistent".En aquest sentit, ha reclamat una "resposta fiscal més ambiciosa i coordinada a escala europea". "Una major ambició i coordinació de la resposta europea no és una opció, és una necessitat", ha afirmat.Segons el Banc d'Espanya, la duració dels efectes de la pandèmia dependrà de la capacitat de reduir nous contagis però també "de les polítiques per atenuar l'impacte derivat del cessament d'activitat de moltes empreses i de les conseqüents pèrdues de feina"."Les polítiques públiques són crucials per evitar que el que és una caiguda transitòria d'activitat i rendes de famílies i empreses s'acabi transformant en una de més persistent", ha afirmat Hernández de Cos.El governador del Banc d'Espanya destaca la decisió del Banc Central Europeu (BCE) per fer compres addicionals d'actius de fins a 750.000 milions d'euros fins a finals d'any, "que poden perllongar-se més enllà d'aquesta festa si fos necessari"."Les compres seran de valors tant de deute públic com privat i es faran de forma completament flexible, tant pel que fa a la distribució temporal com als actius que s'adquiriran sota el programa", ha afirmat el Banc d'Espanya.Segons indica el regulador, la flexibilitat és "essencial per evitar eventuals deterioraments addicionals de les condicions financers del conjunt de l'àrea i dels diversos països".El Banc d'Espanya destaca així el "compromís" del BCE per "vetllar perquè tots els sectors de l'economia puguin beneficiar-se d'unes condicions de finançament favorables que els permeti absorbir de la millor manera possible aquesta pertorbació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor