VÍDEO La vida en confinament a la Vila Universitària de la UAB

El servei de bugaderia de la Vila UAB Foto: ACN

L'animada Vila Universitària de la UAB presenta un aspecte insòlit aquests dies. Tot i que arran de la declaració de l'estat d'alarma molts estudiants van marxar cap a casa, encara hi ha prop d'un miler de persones vivint en el complex. Es tracta d'alumnes, doctorats i investigadors, molts d'ells estrangers, que "no saben quan durarà la situació i volen veure què passa amb els seus programes", comenta Mariluz Pacheco, directora de la instal·lació a l'ACN.Els confinats miren de distreure's parlant entre balcons, improvisant partits de bàsquet als patis dels apartaments o estrenyent llaços amb els companys de pis. Totes les zones comunes i comerços s'han tancat, excepte el petit supermercat de la plaça i una bugaderia que ara té aforament limitat.L'ocupació s'ha reduït un 50%, quan és un complex d'una seixanta d'apartaments per a estudiants, que ara compta amb un miler de persones. Bona part són estudiants i investigadors estrangers que s'han quedat "perquè saben que aquesta és una situació temporal", també n'hi ha procedents d'altres punts de l'Estat o de Catalunya, que han preferit esperar i veure "fins quan s'allarga l'estat d'alarma".D'acord amb el decret del govern espanyol, s'han tancat tots els establiments comercials i els locals de restauració. "Només s'ha mantingut obert el supermercat i la bugaderia que és d'autoservei i ara té aforament limitat per evitar els contagis i poder mantenir les distàncies de seguretat", comenta Pacheco. També segueix funcionant la farmàcia de la plaça Cívica.Per altra banda, s'han clausurat totes les zones comunes, de forma que el contacte entre estudiants s'ha reduït a la mínima expressió. "Va venint gent a comprar, però molt poca", explica el propietari del supermercat que considera que la Vila "està pràcticament buida" i que "els pocs que venen estan tranquils".Amb l'objectiu de distreure's i passar les hores, els confinats improvisen partits de bàsquet als patis dels apartaments, conversen entre balcons, fan maratons de sèries o aprofiten per intimar amb els companys de pis. "Com són apartaments de tres o cinc persones la majoria no estem sols", comenta la Sara, una jove que explica que no ha marxat perquè viu al nord d'Espanya i "per quinze dies era un embolic".L'equip que gestiona el complex es troba a casa fent teletreball, de forma que s'ha reforçat l'atenció telemàtica. També s'ha ampliat el servei de seguretat que "s'encarrega de fer rondes i recollir les incidències, dubtes i consultes", comenta Pacheco. A banda, s'ha habilitat un telèfon de contacte pels casos d'urgència. Pacheco assegura que fins ara "s'ha respectat el confinament", tot i això no descarta "fer algun avís" si es detecta algun incompliment.Pel que fa al risc de contagi, la responsable del complex afirma que s'estan prenent totes les mesures preventives necessàries. Així mateix, explica que si algun dels habitants de la Vila presenta símptomes o dona positiu per coronavirus i necessita aïllar-se "es posarà a la seva disposició un apartament reservat per aquesta mena d'emergències".

