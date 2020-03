La Ciutat de la Justícia de València manté els serveis mínims després de la desinfecció

La Ciutat de la Justícia de València manté els serveis mínims aquest divendres després que es desallotgés temporalment el dimecres per a la seva desinfecció i neteja, davant la comunicació de casos sospitosos de coronavirus entre treballadors d'alguns jutjats.Així ho va acordar la comissió provincial del Seguiment del Covid-19 a València, reunida aquest dijous de forma telemàtica, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).Fins al dilluns, 23 de març, continuen desallotjades les instal·lacions de nou òrgans judicials: quatre de família, un de mercantil i quatre de violència contra la dona, on les tasques de neteja i desinfecció són més exhaustives.Aquests nou jutjats no es tanquen, només queden sense servei les seves instal·lacions, o sigui que es continuen oferint els serveis mínims. Mentrestant, els treballadors presencials adscrits als serveis mínims d'aquests nou jutjats seran reubicats en altres dependències de la Ciutat de la Justícia.

