ENQUESTA Trobes suficients les mesures de l'Estat per frenar el coronavirus?

El xoc entre la Generalitat i l'Estat s'allarga ja gairebé tants dies com la crisi del coronavirus. Mentre el Govern continua exigint el confinament total de Catalunya per garantir que el sistema sanitari aguanti l'embat de la pandèmia , la Moncloa desatén les peticions del president Quim Torra i manté la confiança en el seu pla de xoc. I tu, què en penses? Creus que les mesures del govern espanyol són suficients per frenar l'expansió del Covid-19? Vota a continuació.

