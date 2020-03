El govern espanyol acusa Torra de manca de lleialtat i de no estar a l'altura com a polític

Diversos ministres del govern espanyol han criticat aquest divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, per l'entrevista de dijous a la BBC on va destacar que Pedro Sánchez impedeix el confinament de Catalunya, així com per la carta que ha enviat a les institucions europees denunciant la situació En declaracions a Onda Cero el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha retret al president de la Generalitat manca de "lleialtat institucional" i de "cooperació". En una entrevista a RNE la ministra de Defensa, Margarita Robles, també ha afirmat que Torra "un cop més falta a la veritat" i "demostra que no té cap altura com a responsable polític".Segons Robles, en les seves declaracions a la BBC Torra va acusar el govern espanyol de permetre la propagació del virus "ignorant que hi ha un decret d'alarma que ja restringeix de manera molt notable la llibertat de moviment dels ciutadans".El president de la Generalitat, ha afirmat Robles, "no està pensant en els ciutadans de Catalunya, l'únic que pretén és un interès propi", ha dit Robles, "i per sort la ciutadania de Catalunya està molt per davant del senyor Torra".

