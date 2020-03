Un senglar aprofita el confinament per passejar-se per la Diagonal

Diagonal con Balmes pic.twitter.com/xaD7IWmfnV — Ana Raventós (@a2z75) March 19, 2020

Veure senglars per les zones properes a Collserola no és estrany, i de fet ja se n'han reportat diversos casos dels animals baixant als barris propers per buscar menjar. Però ara bé, el retrocés dels humans pel coronavirus ha permès que aquestes criatures hagin pogut baixar més per la Diagonal, fins arribar a l'altura de Balmes. Com és el cas d'aquest porc que va ser sorprès ahir nit al mig de l'avinguda:

