Els hospitals catalans només tenen material per als propers tres dies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio que els hospitals catalans necessiten una arribada "massiva" de material sanitari abans de dilluns per fer front a la crisi del coronavirus. "La majoria dels directors de centres hospitalaris ens diuen que tenen material de protecció per als propers tres dies. La gestió del material genera angoixa. Esperem que fins dilluns arribi un estoc massiu, i així en les properes setmanes no haguem de patir. I també ens preocupa molt el tema dels respiradors", ha indicat el dirigent independentista, en referència a la maquinària necessària per assistir la respiració dels pacients de coronavirus en estat més greu. N'hi ha de lleus ja atesos en hotels.El dirigent independentista ha assenyalat que estan en contacte permanent amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb qui s'ha acordat que el material arribi abans de dilluns als hospitals catalans. La compra centralitzada dels estocs, segons Torra, "complica" l'arribada dels equipaments de protecció individual que necessiten els sanitaris i també a les residències d'avis, un dels focus més perillosos que s'han detectat durant les últimes setmanes, i que ara ja és prioritari.Torra ha enviat una carta a les principals institucions europees per explicar la petició de confinament de Catalunya que ha traslladat des de fa una setmana a Sánchez. El president ha anat enviant missatges al president del govern espanyol, però no ha obtingut resposta. Segons el dirigent independentista, la situació és d'extrema gravetat, i pot empitjorar si no es prenen decisions: "O seguim com fins ara, o la vida". "Cada dia que passa la nostra situació és més difícil", ha indicat Torra, que ha alertat que el sistema sanitari entrarà en "estrès màxim" el cap de setmana i pot "col·lapsar" la setmana vinent, en la línia del que va advertir ahir el Govern En les cartes el president assegura que s'està seguint en tot moment el consell dels experts, i és per això que s'ha demanat el confinament total de Catalunya, una qüestió que ha tensat la relació entre la Generalitat i l'Estat. Torra s'ha queixat que el decret de l'estat d'alarma no va ser elaborat en col·laboració amb les comunitats autònomes, però ha donat per fet que serà a la reunió de presidents regionals amb Sánchez, que serà diumenge. Fins ahir, la decisió de ser-hi present encara no estava presa.

Carta de Quim Torra al president del Consell Europeu by naciodigital on Scribd

