Madrid recluta estudiants de medicina catalans per a incorporar-los als seus hospitals

Davant l'emergència sanitària provocada pel coronavirus i la saturació del sistema de salut des del Ministeri de Sanitat s'ha iniciat una campanya de reclutament d'estudiants de medicina catalans per portar-los als centres de Madrid. Un fet que, segons explica el diari Público , des del Departament de Salut és vist com una "irresponsabilitat" donada la situació crítica que també viuen els hospitals catalans.A Catalunya, amb més de 3.000 contagiats i una vuitantena de morts, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja ha anunciat que s'ha fet una crida a aquells professionals jubilats i estudiants d'últim curs perquè es presentin voluntaris per donar un cop de mà als hospitals catalans. La falta de personal no és un fet exclusiu del país, sinó que està estès arreu de l'Estat que també ha engegat una campanya per reforçar les seves files i que, segons explica Público, estaria posant-se en contacte amb joves catalans per portar-los a Madrid.Un fet que segons ha explica la Generalitat a aquest mateix mitjà, se n'està al corrent de la intenció de la capital espanyola de reclutar joves que, tot i encara no disposar del MIR, s'incorporaran a la lluita contra el coronavirus. Fet que algunes fonts de Salut, segons recull Público, ho qualifiquen de veritable "OPA", ja que consideren aquests estudiants d'imprescindibles perquè no es col·lapsin els hospitals catalans.

