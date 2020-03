Els Mossos no descarten cap hipòtesi sobre el cotxe que ha irromput a la T-1 de l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones aquest divendres per accedir amb el seu vehicle a l'interior de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Es tracta de dos ciutadans albanesos. No hi ha cap persona ferida, segons han informat a través de Twitter.Els TEDAX han descartat que el vehicle porti explosius. El conseller d'Interior Miquel Buch ha explicat en roda de premsa posterior que el cos de Mossos d'Esquadra té una investigació oberta sobre el cotxe: "No és pot descartar cap hipòtesi". Des dels Mossos confirmen que un dels dos assaltants ha fet una "proclama de títol islamista" quan ha estat detingut, tot i que no saben quin objectiu tenia.Els fets han tingut lloc cap a les 5 de la matinada, quan el cotxe ha accedit a la zona intermodal de l'aeroport.L'operació encara està en marxa i els Mossos demanen a la ciutadania que segueixi les indicacions policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor