Dos detinguts per accedir amb el seu vehicle a la T-1 de l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones aquest divendres per accedir amb el seu vehicle a l'interior de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. No hi ha cap persona ferida, segons han informat a través de Twitter.Els TEDAX han descartat que el vehicle porti explosius. Els fets han tingut lloc cap a les 5 de la matinada, quan el cotxe ha accedit a la zona intermodal de l'aeroport.L'operació encara està en marxa i els Mossos demanen a la ciutadania que segueixi les indicacions policials.

