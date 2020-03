El govern espanyol ordena el tancament d'hotels, càmpings i establiments turístics

L'ordre, que també habilita els governs autonòmics perquè dictin les instruccions necessàries per garantir l'eficàcia del tancament, recorda que el decret d'estat d'alarma ordenava el tancament d'alguns establiments i permetia a Sanitat "modificar, ampliar" la llista original. També argumenta que la concentració de persones en allotjaments turístics, que han de compartir espais comuns, implica "un increment del risc de contagi" de covid-19. "Resulta necessari, per garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l'obertura al públic d'aquests establiments", conclou.



Aquest mateix dijous s'ha habilitat el primer hotel de tot l'Estat per albergar pacients infectats de coronavirus. Ha estat l'hotel Gran Colón de Madrid, proper a l'hospital Gregorio Marañónn de la capital espanyola.

El govern espanyol ha ordenat la suspensió de l'obertura al públic dels hotels, càmpings i altres establiments turístics que actualment no tinguin clients allotjats. Ho ha fet mitjançant una ordre del Ministeri de Sanitat publicada de forma extraordinària aquest dijous al vespre al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) emparant-se en el reial decret que dissabte passat va declarar l'estat d'alarma.Sanitat ha decretat un termini màxim de set dies per suspendre l'activitat dels allotjaments que no tinguin hostes, però permet que els que sí tenen gent allotjada segueixin funcionant "sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, als seus propis espais habitacionals, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat".

