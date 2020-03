Mor de coronavirus en «Ramon de cal Balances», un dels veïns més carismàtics de l'Albi

Les més de 1000 ampolletes buides d’en Ramon de l’Albi, en realitat estaven ben plenes.

Plenes de l’estima que li tenim tots.



Descansa en Pau Ramon. Et trobarem a faltar. pic.twitter.com/aaXBlJcomh — Quim Masferrer (@QuimMasferrer) March 19, 2020

Aquest dimecres ha mort als 50 anys Ramon R., un dels veïns més carismàtics i estimats de la localitat de l'Albi, a la comarca de les Garrigues. Segons ha informat el consistori, l'home, conegut al municipi com en "Ramon de Cal Balances", va ingressar a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per problemes cardíacs i ha mort per una afecció respiratòria després d'haver contret el Covid-19 i que se li donés l'alta mèdica.El contagi s'ha detectat durant les anàlisis fetes pels sanitaris posteriorment al registre de defunció. En les anàlisis fets al centre mèdic no se li va detectar. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de l'Albi ha remarcat als veïns la necessitat de fer confinament i de parar atenció als símptomes de la malaltia, en especial en aquelles persones que han estat en contacte darrerament amb el veí traspassat.La mort de Ramon R. ha consternat el poble i provocat diverses mostres de condol, i en especial la de l'actor Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster de TV3 i que el passat mes de maig va gravar un episodi a la localitat garriguenca.Masferrer ha recordat en una piulada algunes de les escenes que va compartir amb en "Ramon de Cal Balances" afeccionat a col·leccionar ampolles de colònia i cintes de VHS entre d'altres coses. De fet, una de les ocupacions que darrerament tenia Ramon R. era la de arreglar el magatzem on hi guardava records i objectes després que la riuada del mes d'octubre de l'any passat hi causés importants destrosses i es perdés part de la col·lecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor