VÍDEOS El «Bella Ciao» contra la monarquia espanyola segueix sonant als balcons de Catalunya

Des de València accepte el repte #CoronaCiao d'@omnium, convidat per @elscatarres. D'aquesta pandèmia eixirem ensems i juntes, però cal eradicar ja el virus corrupte i mesquí de la Corona Espanyola.



Convide a @ouiearap & @brtatrb @miquelgil_ofic @FeliuVentura i @ginestaoficial pic.twitter.com/mJeiX4K2Ur — Borja Penalba (@BPenalba) March 18, 2020

Des de Xàtiva accepte el repte #CoronaCiao d'@omnium, convidat per @BPenalba. Tota la pasta de la corona borbònica per a la sanitat pública.



Convide a @abrahamrivaspa3 @Sanmonoli i @PauAlabajos pic.twitter.com/wa57uqOJpK — Feliu Ventura (@FeliuVentura) March 18, 2020

👉🏻 Segueixo amb el challenge #coronaciao d’ @omnium després de ser nominat per la @gemmahumet.



Perquè la monarquia borbònica és corrupte, anacrònica i hereva del franquisme i cal recordar-ho cada dia.



Jo nomino a l'@arnauebri, el @ceskfreixas

i l'@alexperezmusic_



✊ pic.twitter.com/o3csBSb0r0 — Jordi Ginesta (@JordiGinesta) March 18, 2020

👉🏻 Segueixo amb el challenge #coronaciao d’ @omnium després de ser nominada per @elscatarres !!



Perquè aquests dies no quedi tapada la corrupció de la corona cantem el #BellaCiao. Us hi sumeu @JordiGinesta @meritxellgene i @IvetteNadal ?? pic.twitter.com/uK6RQhh0c3 — Gemma Humet (@gemmahumet) March 18, 2020

Em sume al repte del #CoronaCiao perquè des de 1707 els valencians i valencianes ja hem suportat suficients abusos per part de la institució més parasitària d'aquesta banda de la Mediterrània. Nomine a @josubergara @gemmahumet @meritxellgene i @lamartarius via @omnium pic.twitter.com/iZrhX2cRJj — Pau Alabajos (@PauAlabajos) March 18, 2020

VÍDEO Pep Poblet toca el "Bella Ciao" a Roda de Ter, dedicada a Felip VI i en resposta al #CoronaCiao impulsat per @omnium



Vídeo de @fotomontaner https://t.co/Gfej0TmdN1 pic.twitter.com/ZSOiO644M8 — NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020

Aquesta nit s'ha repetit amb més força l'acció #CoronaCiao, que ahir va impulsar Òmnium Cultural per denunciar la corrupció de la Corona amb una multitudinària cassolada. Aquest dijous, centenars de persones d'arreu dels Països Catalans també han sortit al seu balcó a les 21 h per cantar la popular cançó partisana. En molts casos, aquesta s'ha acompanyat d'instruments, tot i que en altres els ciutadans l'han cantat a capella.En el marc d'aquesta acció s'hi han sumat músics professionals i amateurs d'arreu del país, així com corals, orfeons i grups de cantaires, entre els quals membres de Músics per la Llibertat, Corals Catalanes, Moviment Coral Català, Dones Acordionistes del Pirineu, l'Acadèmia de la Música Catalana, i escoles i associacions musicals de diferents pobles i ciutatsDesenes d'artistes de renom d'arreu dels Països Catalans van respondre el discurs de Felip VI entonant des de casa seva la popular cançó Bella Ciao . Els Catarres, Feliu Ventura, Ebri Knight, Borja Penalba o Gemma Humet són alguns dels artistes que s'hi han sumat. En total, una cinquantena. Aquí en podeu veure els vídeos:Aquest diumenge va transcendir, enmig de la crisi del coronavirus, que Felip VI renunciava l'herència del seu pare i li retirava l'assignació. Tot plegat després que informacions periodístiques de mitjans internacionals assenyalessin el monarca com el beneficiari de milions d'euros irregulars de Joan Carles I.Durant el discurs, que ha començat a les nou del vespre, l'independentisme ha fet ressonar cassoles arreu del país per protestar contra la monarquia. La crida l'han feta aquestes últimes hores diverses entitats i partits sobiranistes amb l'objectiu de mostrar el rebuig a la corona. Felip VI, que ha presidit aquesta tarda a la reunió del comitè de gestió tècnica del coronavirus juntament amb Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat i a fer cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor