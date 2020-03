La policia espanyola allibera els interns del CIE de la Zona Franca

La policia espanyola ha alliberat pràcticament tots els interns del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, segons ha avançat Eldiario.es . Les restriccions a l'espai aeri a causa de la declaració d'estat d'alarma dificulta poder dur a terme deportacions i la normativa estableix que un intern ha de sortir del centre si hi passa 60 dies sense ser expulsat.Actualment continuen al CIE cinc interns i dues persones més que internades en substitució d'una pena de presó. Les altres 40 persones que hi estaven tancades, han estat alliberades.Aquest informació ha transcendit el mateix dia que entitats socials han fet pública la denúncia d'un intern presumptament agredit per agents de la policia espanyola.Des de feia dies, els interns del CIE estaven fent una protesta pacífica per demanar mesures contra el coronavirus al centre.

