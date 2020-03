Educació ajorna tots els procediments i tràmits administratius per la crisi del coronavirus

El Departament d'Educació ha anunciat aquest dijous que ajorna tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència arran de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus. Tal com ha detallat la conselleria en un comunicat, tots aquests tràmits es reprendran quan s'hagi superat la crisi i el reial decret i les possibles pròrrogues que se'n facin quedin derogats.Així doncs, a l'ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l'alumnat, s'hi suma la suma tot allò relacionat amb la sol·licitud de títols i certificats, proves d’accés als diversos ensenyaments, proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, proves d’avaluació de competències de sisè de primària, homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris, i concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.També els concursos d'oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació, la incorporació a la borsa de treball de personal docent, la provisió i selecció del personal docent, el concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics, el concurs de selecció de directors de centres públics, la provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament, la implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius, els expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius, la concessió i extinció de concerts educatius, les convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes, l'accés a la informació pública i l'accés a la informació estadística.Educació ha explicat continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es recuperi la normalitat.Dimecres el Departament va anunciar l'ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matriculació de l'alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes. Dimarts ja s'havia conegut l'ajornament de la preinscripció escolar al segon cicle infantil, a primària i a secundària, però amb la nova instrucció s'ha ampliat a totes les etapes de l'ensenyament, i també a la matriculació.D'altra banda, els exàmens de la selectivitat d'aquest 2020 també queden ajornats. El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el d'Universitats han decidit -i així ho han notificat als governs autonòmics- suspendre les proves, previstes entre els dies 9 i 11 de juny en el cas de Catalunya.

