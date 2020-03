El País Valencià ja té més de 32.700 treballadors afectats pels ERTO pel coronavirus

La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball del País Valencià ha rebut en l'última setmana un total de 3.069 sol·licituds d'Expedient d'Ocupació Temporal (ERTO), que afecten 32.751 treballadors, segons les dades facilitades per aquest departament, fins a les 0.00 hores del dimecres.Les xifres suposen la sol·licitud de 2.288 expedients més que el dia anterior i 21.867 treballadors més afectats, segons aquestes dades. A la Direcció General s'han presentat 51 peticions d'expedients sobre 11.258 treballadors; a València, 1.586 ERTO per 11.751 empleats; a Alacant, 1.022 sobre 7.127 treballadors i a Castelló, 410 per 2.615.Fins dimarts a última hora, les xifres eren de 20 peticions d'expedients sobre 2.941 treballadors a la Direcció General; a València, 350 que afecten 4.108; a Alacant, 308 per 2.717 i a Castelló, 103 per 1.118, segons les dades de la conselleria.Economia va anunciar dimarts que tramitarà els ERTO que suposin la suspensió temporal del contracte o reduir la jornada dels seus treballadors de forma temporal, sempre que s'acrediti que hi ha una causa de "força major" derivada de la situació actual, provocada per l'expansió del Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor