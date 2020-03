Mor un jove de 21 anys de Badia del Vallès per coronavirus

Primera víctima mortal de Badia del Vallès per coronavirus. Un jove de 21 anys ingressat a l'Hospital Taulí de Sabadell i amb condicionants de salut predisponents de risc és la primera víctima mortal per aquesta malaltia. #Badia #Coronavirus https://t.co/Kw2d1m8QAp pic.twitter.com/EJfPvu7BMl — Ajuntament de Badia (@AjuntamentBadia) March 19, 2020

Un jove de només 21 anys ha mort aquest dijous per coronavirus. Era un nou cas positiu per Covid-19 a Badia del Vallès. El jove, segons informa l'ajuntament del municipi, tenia un estat de salut amb factors de risc. Ha mort a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on estava ingressat.L'Ajuntament de la ciutat n'ha informat a través d'un comunicat on ha transmès el seu condol a la família. El consistori insisteix en la necessitat què "tothom extremi les precaucions i exerceixi la seva responsabilitat" per reduir al mínim els riscos de contagi. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dijous que s'incorporaran metges jubilats de menys de setanta anys i estudiants d'últim any de Medicina i Infermeria per fer front a la crisi pel coronavirus. La nova promoció del 2019 ha rebut un formulari d'inscripció per engruixir el sistema assistencial, i ja s'estan tramitant propostes. També s'estan incloent metges jubilats per col·laborar en aquesta situació. En els últims anys s'han jubilat més de 1.500 professionals. S'espera sumar fins a 409 nous professionals en el curt termini, segons Vergés.La consellera ha volgut agrair la solidaritat als estudiants. "Des del principi de l'emergència s'han sumat a la xarxa assistencial", ha apuntat la dirigent d'ERC. A dia d'avui hi ha 1.700 estudiants d'Infermeria d'últim any, i 970 de Medicina. S'ha demanat ajuda a les universitats per tal que alguns d'ells participin en tasques adaptades a les seves capacitats i formació. 409 nous metges podran incorporar-se al sistema. Vergés ha arribat a definir com a "brutal" la situació que vindrà.

