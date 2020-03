Catalunya segueix el ritme de contagis de Madrid amb cinc dies de retard

El Govern ha afirmat aquest dijous que el sistema sanitari català pot col·lapsar pel coronavirus i que aquest cap de setmana entrarà en "estrès màxim" . El cert, però, és que la situació dista força de la de Madrid, amb més del doble de casos . Per què aquests auguris, doncs? Perquè la tendència, en realitat, és molt similar en els dos territoris, amb la diferència que la capital espanyola, que no es va voler aïllar, porta cinc dies d'avantatge.Efectivament, el número de casos de coronavirus va començar a créixer abans a Madrid, cosa que provoca que, en nombre absolut de contagiats, vagi molt per davant, tal com es pot observar en el gràfic superior. Ara bé, la situació canvia si, en lloc de comparar-ho segons els dies reals, es fa posant com a punt de partida aquell dia en què tots dos territoris van assolir els 49 casos (dia 0), cosa que a Catalunya va passar el 8 de març i, a Madrid, cinc dies abans.Tal com s'observa en el gràfic inferior, aquest canvi de punt de vista és essencial, ja que, en els dotze dies posteriors a aquell punt, el nombre de casos detectats a Catalunya ha arribat als 3.270. A Madrid, entre el 3 i el 15 de març, s'hi va informar de 3.544 contagis. Les dues línies, a més, se superposen quasi en cada moment, cosa que implica que, si es manté aquesta tendència, el nombre d'infectats a Catalunya se situarà lleugerament per sota dels 7.000 el dilluns. Això explica els temors del Govern, més veient el desbordament de la sanitat de la capital espanyola.En tot cas, les dades de contagis cal analitzar-les amb un filtre de dubte, ja que és evident que no tots els infectats es detecten, per impossibilitat del mateix sistema sanitari i perquè molts dels que tenen el virus no presenten símptomes. En aquest sentit, és molt més útil analitzar la quantitat de morts per coronavirus per verificar fins a quin punt està estès, ja que aquesta xifra sí que és més verificable.Analitzant l'evolució del nombre de morts situant com a dia 0, com abans, el dia en què tots dos territoris van assolir els 49 infectats, la corba ja no és tan exacta. Tot i això, sí que hi ha cert paral·lelisme, però amb un dia més de marge. En el dia 12 -aquest dijous-, Catalunya presenta 82 morts per coronavirus, una xifra molt similar -86- a la de Madrid el dia 11.Caldrà estar atents a l'evolució dels propers dies per saber si Catalunya també segueix el mateix camí en defuncions. I si fos així, seria una notícia pèssima, perquè a partir del dia 12, la quantitat diària de morts a Madrid es va disparar, amb 126 només aquell dia i 142 més al cap de dos dies. Ara mateix hi ha 98 malalts greus a Catalunya per coronavirus , però caldrà veure si al cap de setmana hi ha tantes defuncions com les que, en el seu moment equivalent, hi va haver a la capital espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor