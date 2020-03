El govern espanyol descarta intervenir les empreses elèctriques

El govern espanyol ha descartat intervenir les empreses de subministres bàsics i allargarà fins al setembre la durada dels bons socials que permeten a les famílies vulnerables tenir accés a aigua, llum i gas per evitar que les empreses subministradores tallin el servei. "Quan acabi la mesura haurem de poder treballar amb ajuntaments i empreses per poder regular i resoldre la situació", ha dit la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una roda de premsa aquest dijous a la tarda.La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha promès que cap companyia durà a terme talls i ha assegurat que les empreses són "conscients de la situació". "Cap espanyol que pateixi per la seva situació tindrà cap tall", ha dit Ribera, que ha esquivat una pregunta sobre la possibilitat que les famílies no emparades pel reconeixement de vulnerabilitat sí que es vegin afectades.El bo social és una bonificació que les administracions autonòmiques aporten per facilitar el pagament de subministraments en el cas de les famílies vulnerables. Ribera ha explica que ha mantingut una conversa amb autoritats autonòmiques i operadors econòmics perquè garanteixin el servei. La ministra també ha assegurat que el govern espanyol està fent un seguiment diari de la demanda energètica per "evitar riscos".Durant les dues darreres setmanes la demanda elèctrica ha caigut entre un 5% i un 7%, arreu del territori espanyol, amb Catalunya i la Comunitat de Madrid com a comunitats on la davallada ha estat més pronunciada.Ribera ha assegurat que el subministrament elèctric a la indústria està garantit. Un sector on la demanda ja ha baixat un 8,7%. El govern espanyol també ha decretat la congelació del preu de la bombona de butà.Pel que fa als combustibles, hi ha hagut una caiguda del querosè entre el 70% i el 80%, mentre que des de dilluns hi ha hagut una caiguda del consum de gasolina que el govern espanyol no ha quantificat.Ribera ha compartit roda de premsa amb el ministre de Transports, José Luis Ábalos, que ha xifrat en 270 els vols que ha registrat l'aeroport de Barcelona aquest dijous. El mateix dia de l'any passat n'hi va haver 900 Ábalos també ha recordat que l'exèrcit farà tasques de desinfecció de la infraestructura aquest dijous. El ministre ha assegurat que de moment el govern espanyol no contempla tancar l'espai aeri.Pel que fa als trens de Rodalies de Barcelona i Madrid, la davallada d'ús des de la declaració d'estat d'alarma ha estat només del 15%. En canvi, pel que fa als trens de mitja i llarga distància, només han registrat una ocupació del 2%.En relació al transport per carretera, Ábalos ha informat que aquest dijous s'ha registrat un descens del 89% de viatges en comparació amb el mateix dia de l'any passat.

