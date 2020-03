VÍDEO Salut activa un mecanisme per fer donacions de material sanitari

Romà Vilanova, Gerent de Persones, Talent i Organització del Servei Català de la Salut, explica com podem donar material sanitari per contribuir a frenar el #coronavirus entre tots.



Formulari de recollida de donacions de material https://t.co/gWunJx4XaW#JoActuo pic.twitter.com/wpR7lU2D5j — Salut (@salutcat) March 19, 2020

El Departament de Salut ha posat en marxa un mecanisme per donar material sanitari per contribuir a frenar el coronavirus. La campanya es diu "#JoActuo x donar productes i serveis sanitaris" i serveix per posar a disposició de centres sanitaris que estan lluitant contra la pandèmia en aquests moments.Els interessats, que poden ser empreses o particulars, han d'omplir el formulari de recollida de donacions de material per detallar quin producte es vol aportar. Serà el Departament l'encarregat de centralitzar la recollida d'aquests material, que es posaran a disposició dels hospitals.

