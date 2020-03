TV3 i Catalunya Ràdio oferiran contingut educatiu per als alumnes confinats

TV3, a través del Super3, i Catalunya Ràdio col·laboren amb el Departament d'Educació amb propostes d'aprenentatge per als alumnes



El canal Super3 estrena demà les peces divulgatives "Avui aprenem"#HoPassemJunts



▶️ https://t.co/IThYYXDlYB pic.twitter.com/DovGDuV1VV — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) March 19, 2020

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Departament d'Educació han arribat a un acord per oferir material educatiu a través dels seus mitjans televisius i radiofònics dirigit als estudiants confinats per la crisi del coronavirus. lL'anunci s'ha fet el mateix dia que s'ha oficialitzat que les escoles continuaran tancades més enllà dels 15 dies inicials. Amb el pacte, el canal Super3 estrenarà aquest divendres Avui aprenem, un format digital de peces curtes que servirà perquè els alumnes descobreixin curiositats dels animals i la natura i entenguin descobriments científics. A més, el canal també proposarà als centres educatius, docents i famílies programes que puguin contribuir a l'aprenentatge dels alumnes, com ara Una mà de contes, Dinàmiks, l'InfoK, Manduka o Fish&Chips.Aquestes propostes s'afegeixen a la programació especial que ofereix aquests dies el canal Super3 per acompanyar els súpers que són a casa amb continguts divulgatius i amb accions de participació.Per exemple, aquesta setmana ja es pot veure l'informatiu InfoK quatre vegades al dia, que, a més de la informació acurada sobre la situació de la crisi del coronavirus, ofereix l'opció als súpers de plantejar tots els seus dubtes o angoixes a través de la secció del web "Explica'ns les coses". Des de la seva posada en marxa, més de 500 'súpers' ja hi han participat. Una altra acció de participació són les "Superpropostes d'estar per casa”.Dins de l'acord, Catalunya Ràdio es farà ressò durant la seva programació dels continguts pedagògics que el Departament d'Educació posa a l'abast de la CCMA i divulgarà les eines i accions telemàtiques adreçades als alumnes. Aquests continguts i altres a concretar "en els propers dies" es divulgaran a través del web i l'app de Catalunya Ràdio i iCat, i també es podrien arribar a emetre per l'antena d'iCat en cas que la situació d'excepcionalitat s'allargués.D'aquesta manera, la ràdio pública es posa al servei de la comunitat educativa per evitar la bretxa digital entre els alumnes que no tenen connectivitat a casa amb ordinador, però que en canvi sí que disposen d'altres dispositius com un mòbil i escolten la ràdio en FM.L'objectiu d'Educació amb aquesta col·laboració és que els nous continguts audiovisuals, que se sumaran a les propostes dels centres educatius, "puguin reforçar el desenvolupament de l'autonomia personal, generar motivació i curiositat a tot l'alumnat i ser significatius per al seu aprenentatge".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor