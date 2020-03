Un intern del CIE de la Zona Franca denuncia una agressió d'agents de la policia espanyola

Les entitats Migra Studium, Irídia, Tanquem els CIE i SOS Racisme han denunciat en nom d'un intern del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona una agressió comesa dins la seva cel·la presumptament per agents de la policia nacional espanyola.Segons la denúncia, un agent li va donar dues bufetades després de preguntar si havia estat ell qui l'havia insultat. L'intern li va apartar el braç i després "es van abalançar sobre ell fins a cinc policies i, mentre tres agents l'immobilitzaven, el primer el va agredir amb cops de puny i un altre agent el colpejava amb la porra a l'esquena i a les cames". L'intern també denuncia que té una lesió a l'ull.Actualment el denunciant es troba en llibertat després de no poder ser deportat per la crisi del coronavirus.Les entitats denunciants han exigit al Ministeri d'Interior que digui a terme totes les mesures necessàries "per depurar responsabilitats" i per assegurar el manteniment de les imatges gravades per les càmeres de videovigilància, les quals s'han demanat que siguin requerides al CIE pel jutjat de guàrdia amb caràcter urgent.Les mateixes entitats denunciants van anunciar la setmana passada que els interns del CIE estaven protestant de forma pacífica per exigir mesures de protecció contra el coronavirus.

