Torra crida la ciutadania a evitar els desplaçaments aquest cap de setmana

El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama a la ciutadania que eviti qualsevol desplaçament aquest cap de setmana. Aquest és un dels missatges que han sortit de Palau després de la reunió que ha mantingut amb els representants del món local per via telemàtica. En concret, Torra demana no anar a les segones residències perquè es "malmetria l'equilibri" dels hospitals comarcals.Durant la trobada, el president ha explicat que l'executiu ja treballa en un pla de contingència perquè la situació és "greu", i ha recordat que des de fa una setmana reclama el confinament total de Catalunya a l'executiu espanyol. "No demano res especial, Madrid hauria d’estar igual i també La Rioja", ha destacat. La petició de confinament, diu, sorgeix d'escoltar l'opinió dels experts.El dirigent independentista ha recalcat davant dels representants del món local que s'ha posat en contacte amb directors d'hospitals del país i que aquests li han traslladat que el principal problema és l'abastiment d'equips de protecció individual. "Estem en contacte amb el Ministeri de Sanitat per tal que ho resolgui", ha remarcat el president, perquè sosté que aquest és el "crit d'alarma" dels hospitals.El Govern diposa d'un informe d'epidemiòlegs segons el qual només reduint contactes i contagis el sistema sanitari "aguantarà". És per això que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dijous el confinament total si no es vol que el cap de setmana el sistema entri en "estrès màxim" i en "col·lapse" a partit de la setmana vinent. Budó ha assenyalat que s'estan derivant casos a la sanitat privada, que ja està controlada pel sistema públic, tot i que no s'ha concretat a quins centres s'estan derivant pacients i quins recursos s'han hagut d'activar."Estem a les portes del cap de setmana, i volem insistir que és importantíssim el confinament. És exemplar el que estan fent les catalanes i els catalans. Som conscients del que significa, hi ha molta gent que està patint per les conseqüències econòmiques. No entenem la lentitud del govern espanyol a l'hora de prendre mesures més eficients", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha comparegut amb la companyia telemàtica de Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut-.Buch ha indicat que ja hi ha hagut 16 detencions de persones que s'han saltat les mesures incloses dins l'estat d'alarma, i s'han produït 1.345 denúncies pel mateix cas. S¡ja procedit a 4.549 identificacions de vehicles que no han fet cas de les indicacions, i més de 6.000 persones han estat identificades. El conseller ha demanat el confinament de tots els catalans. "Ho hem de fer per coherència, per rigor. Si no ho fem, els Mossos d'Esquadra i les policies locals vetllaran per què es faci", ha insistit.

