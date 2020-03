Els monàrquics llancen la campanya «La teva bandera al teu balcó» per contrarestar les cassolades

En els cercles monàrquics han causat preocupació les cassolades de protestes que s'han produït contra la monarquia després dels darrers escàndols de corrupció i que ahir van tenir un moment d'ampli ressò, coincidint amb el discurs de Felip VI . Segons ha pogut saber NacióDigital, l'entitat Unió Monàrquica d'Espanya (UME) té preparada una campanya amb el lema "La teva bandera al teu balcó", que vol ser un homenatge a les víctimes del coronavirus. Així ho ha explicat Joaquim Corominas, president de l'associació, que ha reconegut que també es vol contrarestar les protestes als balcons, demanant a la gent que posi cada diumenge la bandera espanyola ("o la senyera, o qualsevol bandera constitucional") al seu balcó amb un crespó negre.Corominas ha explicat que han decidit prendre aquesta iniciativa perquè "han mort moltes persones, es parla molt del coronavirus però les víctimes són les grans oblidades. En canvi, veiem gent que surt al balcó a cridar, aplaudir i ballar, com si fos una festa". El president de la UME considera que són una entitat indicada per llançar una campanya així, ja que "som completament apolítics i al marge de tot partit". La campanya "La teva bandera al teu balcó" pretén ser "un símbol d'unió en aquests moments, així com un gest social i de solidaritat".Sobre les informacions aparegudes sobre la presumpta compte suïssa que afecta el rei emèrit, Corominas defensa la presumpció d'innocència del monarca emèrit, Joan Carles de Borbó, i surt en defensa de Felip VI: "Des de l'inici del seu regnat, ha donat mostres de transparència. Només cal mirar la informació de la mateixa Casa Reial, que té uns números molt clars".

