Odontòlegs, fisioterapeutes i podòlegs només atendran urgències durant la crisi del coronavirus

El Col·legis de Catalunya de Fisioterapeutes, d'Odontòlegs i Estomatòlegs i de Podòlegs han anunciat el tancament de les seves instal·lacions i només atendran urgències amb valoració telefònica prèvia per "evitar el col·lapse del sistema sanitari" davant de la pandèmia de coronavirus.En un comunicat conjunt, els col·legis han informat aquest dijous que no poden garantir que s'eviti el contagi als pacients i professionals i que "els tractaments s'han de dispensar amb total seguretat en el marc de la necessitat primària de revertir la corba de contagi". Han exposat que les intervencions terapèutiques impliquen un contacte directe amb el pacient, molt proper i perllongat en el temps, per la qual cosa "s'incrementa significativament el risc de contagi amb el professional".Han defensat que la gran majoria de procediments terapèutics "es realitzen per processos patològics que poden ser posposats pel seu caràcter no urgent", i evitar així risc de contagi amb desplaçaments i contactes directes durant el tractament. També han alertat que no disposen del material de protecció necessari, ni per als pacients ni per als professionals, i tampoc accés per poder adquirir-lo perquè "el 90% dels col·legiats pertanyen al sector privat".A més, els col·legis han assegurat que el sector de població que fa ús dels seus serveis és vulnerable per l'edat i les patologies prèvies, per la qual cosa han conclòs que els seus centres són "d'alt risc per als pacients". Així mateix, han posat a disposició de la Conselleria de Salut de la Generalitat tots els seus professionals i instal·lacions per "ajudar en tot el que considerin necessari davant d'aquesta situació d'emergència sanitària".

