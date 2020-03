El Govern reclama utilitzar les aplicacions sobre el coronavirus per descongestionar el 061

El Govern ha avisat aquest dijous que la sanitat entrarà en "estrès màxim" aquest cap de setmana per la crisi del coronavirus. Les persones infectades continuen augmentant i també ho fan els morts, i així continuarà en els propers dies, segons les autoritats. És per això que des de l'executiu català s'insta la ciutadania a fer servir les aplicacions que s'han posat en marxa per detectar els símptomes del covid-19, sense necessitat de trucar al 061 ni anar presencialment als centres sanitaris.A banda del 061, que s'ha d'utilitzar únicament en cas de presentar símptomes greus del coronavirus i no per consultes o emergències, el Departament de Salut va llançar ahir una aplicació mòbil perquè els ciutadans puguin, a partir d'un test adaptat, saber què fer en cas de símptomes lleus o greus del coronavirus. La saturació que pateix ara el 061 es pot mitigar utilitzant aquesta aplicació i per això el Govern insta els ciutadans a què l'utilitzin si tenen sospites d'estar infectats pel virus. A hores d'ara més de 110.000 persones ja s'hi han registrat i aquí us expliquem com funciona En cas de consultes i tràmits, també hi ha l'opció de La meva salut , un portal digital que permet fer-los sense necessitat d'anar presencialment al CAP. L'objectiu, de nou, evitar les gestions presencials que facilitin la propagació del virus i deixar els hospitals lliures per les persones afectades. Amb La meva salut es poden fer consultes al metge, consultar i descarregar resultats informes, proves o diagnòstic o plans de medicació. El Departament de Salut ha habilitat el telèfon 900.053.723 (de dilluns a divendres de 8 a 20h) i aquest enllaç per registrar-s'hi.Aquestes dues aplicacions volen actuar com a filtre per descongestionar el 061, que ha de quedar alliberat per aquella gent amb símptomes greus o que no té accés a baixar-se i interactuar amb les aplicacions. A banda, també hi ha tota la informació actualitzada sobre el coronavirus, així com les respostes als dubtes que puguin sorgir, al canal de Salut i a les xarxes socials de Twitter El Govern ha avisat que, sense un confinament total, la setmana vinent el sistema sanitari pot "col·lapsar" . Ja s'han començat a derivar pacients a la sanitat privada, que amb el decret de l'estat d'alarma està a disposició del sistema públic de salut per combatre la crisi del coronavirus. Meritxell Budó, portaveu del Govern, ha assenyalat que s'estan derivant casos a la sanitat privada, i ha insistit en el confinament."Estem a les portes del cap de setmana, i volem insistir que és importantíssim el confinament. És exemplar el que estan fent les catalanes i els catalans. Som conscients del que significa, hi ha molta gent que està patint per les conseqüències econòmiques. No entenem la lentitud del govern espanyol a l'hora de prendre mesures més eficients", ha apuntat la consellera. A més d'utilitzar la sanitat privada, la Generalitat incorporarà estudiants de medicina i metges jubilats per lluitar contra el coronavirus.

