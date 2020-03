Ioga per a infants: la millor vàlvula d'escapament del confinament

Què fer amb la mainada durant el confinament? La pregunta va començar a preocupar pares i mares fa just una setmana... i té més sentit que mai ara que és oficial que no hi ha data per tornar a les escoles Moltes famílies han dissenyat un horari per intentar mantenir la rutina durant el confinament. I una de les activitats que val la pena introduir-hi és el ioga. Sí, ioga per a infants. És una activitat indicada a partir dels 3 anys ja que relaxa, ajuda a concentrar-se i, important aquests dies, contribueix a gestionar les emocions.Youtube, com en molts altres àmbits, és una mina per trobar tutorials de ioga, també per a nens. Una bona manera d'introduir-los en aquesta pràctica és a partir d'imitar les postures d'animals:Més exemples –sempre en castellà, aixó sí-, el compte Yogic , especialitzat en ioga infantil i que combina els exercicis amb contes i música.A casa nostra, l' actriu Cristina Brondo és instructora de ioga per a nens (Pequeyoguis). Aprofitant el confinament, ha començat a publicar petits vídeos casolans amb els seus fills, sempre amb cançons o altres estratègies lúdiques. Ho va explicar fa uns mesos a TV3.Finalment, una última proposta, en aquest cas a Instagram. El compte @Babyogui ofereix sessions en directe a través de les Stories, ara que no pot fer les classes extraescolars per a nens i adolescents. La cita, cada tarda a les 18.00.

