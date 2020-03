Més de 1.400 multes en un sol dia a Barcelona per saltar-se el confinament

Les multes interposades per la Guàrdia Urbana de Barcelona per saltar-se el confinament s'han gairebé triplicat en només 24 hores. Aquest dimecres l'Ajuntament va informar que des que es va decretar l'estat d'alarma la policia municipal havia imposat 939 denúncies i la xifra ha crescut avui fins a les 2.391. És a dir, que en només un dia la Guàrdia Urbana ha emès 1.452 sancions.Pel que fa als avisos de denúncia, se n'han fet 9.715 des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. En relació als locals o comerços que incompleixen el decret, el cos ha aixecat 87 actes d'inspecció i ha fet 583 avisos. Són dades facilitades pel tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha insistit en la importància de complir amb les normes i quedar-se a casa.Entre les multes interposades, Arrels Fundació denuncia que la Guàrdia Urbana ha multat persones sense sostre per no estar confinades. El tinent d'alcaldia de Seguretat assegura no tenir-ne constància.Batlle també ha informat que hi ha dos possibles casos de positiu per coronavirus a la Guàrdia Urbana i que 161 agents estan aïllats al seu domicili per precaució.

