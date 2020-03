PortAventura presenta un ERTO que afecta més de 300 treballadors

PortAventura World ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major "degut a l'obligació de mantenir tancat el complex, decretada per les autoritats sanitàries". Segons la companyia, la mesura s'aplicarà únicament a aquelles persones que hagin d'interrompre l'activitat laboral pels efectes del coronavirus, i inclou 312 persones d'estructura dedicades a serveis centrals i gestió corporativa.En aquesta situació excepcional, l'empresa ha decidit conservar fins al 90% del salari de cada empleat. L'expedient s'aplicarà des de divendres i mentre duri la causa de força major, segons l'empresa.

La companyia detalla que, arran de la declaració de l'estat d'alarma per frenar l'expansió de la Covid-19, en un exercici "de responsabilitat amb la situació actual", ha decidit posar en marxa diverses mesures de caràcter extraordinari, com ara un pla de contingència que inclou aquest ERTO. PortAventura ha apuntat que analitzarà la situació de forma continuada i que mantindrà un contingent de persones que permeti assegurar la continuïtat del negoci durant aquest període.El complex turístic, que és el principial motor turístic de la Costa Daurada amb cinc milions de visitants anuals, preveia encetar la temporada del 25è aniversari aquest cap de setmana 27 de març amb diversos actes.A més, la Fundació PortAventura ha donat mig milió d'euros per comprar respiradors d'última generació per als set hospitals públics de la Tarragona i l'Ebre. S'instal·laran al Joan XXIII de Tarragona, al Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, el Verge de la Cinta de Tortosa, el Pius Hospital de Valls, l'Hospital del Vendrell i l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.