Arrels denuncia multes a sensesostre per no estar confinats a Barcelona

S'està multant a persones que dormen al carrer i no tenen llar.... per estar al carrer i no estar confinats. Quina barbaritat! — Ferran Busquets (@ferranb) March 18, 2020

Arrels Fundació ha denunciat que durant les darreres hores ha tingut constància de diverses multes interposades a persones sense sostre a Barcelona per no estar confinades a casa seva durant l'alerta sanitària pel coronavirus.El director de la fundació, Ferran Busquets, feia pública la denúncia aquest dimecres a la nit a través del seu compte de Twitter i l'advocada de l'entitat Bea Fernández s'expressa en els mateixos termes en declaracions aFernández assegura que l'entitat ha estat coneixedora de les sancions interposades a través d'educadors de carrer que treballen habitualment amb persones sense llar. L'advocada de la fundació explica que encara no han determinat si les multes les ha emès la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra.El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que l'Ajuntament no té constància de cap multa interposada per la policia municipal a cap persona que dormi al carrer. Batlle ha assegurat que no hi ha cap instrucció per aplicar aquest tipus de sancions i s'ha compromès a "subsanar" l'error en cas de detectar alguna pràctica irregular. El tinent d'alcaldia, a més, ha enviat un missatge a Arrels i ha demanat no enviar missatges "generalistes ni alarmistes".Fonts dels Mossos d'Esquadra consultades perasseguren no tenir constància dels fets denunciats per Arrels i recorden que la gestió del sensellarisme és competència de l'Ajuntament de Barcelona.Mentrestant, des d'Arrels expressen preocupació per aquest tipus de sancions. Lògicament, una persona sense sostre difícilment les podrà pagar i a més, Fernández apunta que rebre la multa és només el primer pas. "Si no tens diners, et van reclamant l'import i nosaltres coneixem casos en què persones sense sostre han rebut diligències d'embargament", relata l'advocada, basant-se en sancions interposades en el marc de l'ordenança de civisme.Fernández celebra el compromís de Batlle per fer marxa enrere en cas que l'Ajuntament detecti els casos denunciats i demana al consistori que vetlli pel benestar de les persones sense llar. "No només no poden anar enlloc sinó que la policia els multa. En lloc de donar alternativa, els sancionen", valora.Des que va començar la crisi del coronavirus l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat un 30% els àpats a persones vulnerables, que ja arriben a unes 4.800 persones cada dia, i ha ampliat els llits per a sense sostre. Entre administració i entitats es gestionen uns 2.100 llits cada nit, segons dades del consistori.Des d'entitats com Arrels, però, recorden que a la ciutat hi ha més d'un miler de persones que dormen al carrer cada nit i 2.452 que són ateses pels equips de carrer, i que no totes tenen la possibilitat d'esta confinades aquests dies ni d'accedir als serveis essencials.

