El periple d'una família catalana per tornar a casa després de dos dies atrapats a Kuala Lumpur

En David, la Montse i la seva filla de 19 mesos són tres veïns de Terrassa que van marxar el 6 de març cap a Malàisia per gaudir de les vacances al país asiàtic. Era abans que esclatés la crisi del coronavirus a Espanya, que ha comportat el tancament de fronteres per part de l'Estat.El seu pla era tornar el 24 de març, però davant l'amenaça del govern del país de tancar l'espai aeri aquesta setmana, van decidir avançar la tornada. En aquell moment va començar un malson: Turkish Airlines, la companyia amb què havien de volar, ja havia decidit cancel·lar els vols a Espanya.Ara, després de dos dies atrapats a l'aeroport de Kuala Lumpur, han aconseguit un vol per les 19 h locals d'aquest dijous en direcció Londres, d'on pretenen arribar a Barcelona. En declaracions a, expliquen que pels vols d'anada i tornada havien pagat 1.200 euros entre tots tres, i ara, només per volar fins a la capital britànica, n'han pagat 2.400. En David explica que s'han resignat a comprar els vols perquè "era l'única opció". Un cop allà, pronostiquen que "en principi" no hi haurà cap problema per tornar a casa, però lamenten que "hauran de sumar-hi l'import dels vols".Segons la família relata, des que van decidir tornar a casa, han passat una nit a un hotel de carretera –ja tancat per ordre del govern malaisi- per vuit euros. Detallen que els van obrir la porta "jugant-se-la" per què els hi van fer "pena"; i que la resta de temps l'han passat a l'aeroport. Tot això, a més, amb una criatura, la qual cosa els hi ha fet passar el temps "més amenament", ja que és una nena "que es fa amiga de tothom".Davant d'aquesta situació, han intentat avançar la tornada per tots els mitjans, però denuncien que tothom qui podria donar-los solucions, "es rentava les mans". En aquesta línia, la citada companyia els recomanava contactar amb una agència de viatges, la qual no contestava ni per telèfon ni per correu.En el cas de l'ambaixada espanyola al país asiàtic, expliquen que els han trucat "25 cops o més", i que sempre els responien el mateix: "Aneu a l'aeroport, compreu bitllets i marxeu". El problema, però, eren els preus dels vols a Amsterdam o Londres, pels que demanaven preus entre 3.000 i 4.000 euros. Per això, critiquen que "no tenien ni idea" de l'estat de l'aeroport, ja que els deien que tenien constància de què totes les aerolínies operaven, però "a les guixetes no hi havia ningú".Així doncs, la família explica que "han hagut de lluitar-ho ben sols" i critica les paraules de la ministra d'Assumptes Exteriors, Arancha González, que assegurava que "tot estava controlat i les ambaixades estan fent el possible per fer tornar la gent a casa". Afirmen que han estat dos dies "d'impotència, incertesa, nervis i ràbia", i denuncien que s'han sentit "abandonats sense saber què passaria".

