Un casament, visats i coronavirus: la rocambolesca història d'una catalana a Corea del Sud

Laia Pellicer ha explicat tota la seua història al seu canal de youtube

Laia Pellicer és una jove ampostina que des de fa un any i mig aproximadament viu a Corea del Sud. La seva història,, és una mostra de com pot arribar-se a complicar la burocràcia –ja complicada de per sí- per poder-se casar amb la seva parella enmig de la crisi pel coronavirus. Una crisi que ha provocat que acabessin caducant els seus visats i la fessin fora de Corea, tal com ha explicat a l'"Corea del Sud em fa fora del país i Espanya no mou ni un maleït dit per ajudar-me", així de contundent comença el seu relat. Laia Pellicer disposava d'un visat laboral de vacances, el que es coneix com a Working Holiday Visa, que li permetia estar a Corea del Sud 1 any.Quatre mesos abans que caduqués el permís, aquesta jove ampostina va començar a tramitar els papers per poder-se casar amb la seva parella, originari de Corea. Però el temps passava, el visat va caducar i l'ambaixada espanyola encara no havia acabat de preparar els papers.Entremig, va viatjar a Catalunya per visitar la família i, quan va tornar a Corea li donaven 3 dies per marxar del país. Després de molts tràmits, va aconseguir una visa de turista de 90 dies i es va poder casar. "Al gener finalment l'ambaixada espanyola havia fet els papers per casar-me. Em caso el 30 de gener. Però havia de sortir de Corea per tramitar-me la visa de casada. Una de les opcions era anar a Japó, per proximitat i preu". Però el coronavirus ja s'estava estenent per la zona "quan ja teníem els papers per anar al Japó es van tancar les fronteres pel coronavirus. Vam pensar anar a Espanya, però es van començar a cancel·lar vols. Així que ens vam quedar sense opcions". Finalment, in extremis, van aconseguir un vol per anar a Manila (Filipines) justament en els últims dies en què encara no posaven qualsevol persona entrant al país en quarantena.Pellicer està molt indignada, perquè tant ella com la seva parella han hagut de posar en risc la seva salut i exposar-se a la crisi del coronavirus per la manca de col·laboració que, segons denuncien, va mostrar l'ambaixada espanyola.El visat de 90 dies de turisme de Pellicer s'estava esgotant mentre el procés burocràtic per validar la seva visa de matrimoni encara no havia acabat. Per poder ampliar la seva estada a Corea mentre aquest procés durava, només li quedava sortir del país i tornar i així poder ampliar la seva visa de turista. "Des d'Emigració de Corea em van dir que la solució per no haver de marxar a un altre país en aquestes circumstàncies, era que l'ambaixada espanyola em fes un paper on es certifiqués que en les actuals circumstàncies no s'aconsellava viatjar a l'exterior. Però es van negar a fer-m'ho", exposa Pellicer. "L'únic que em van dir és que si em feien fora de Corea ells em pagarien el bitllet d'avió".També es mostra dolguda amb el paper dut a terme per l'ambaixada de Corea a Espanya, que tampoc li van voler tramitar el visat via correu postal.Ara Laia i la seva parella ja es troben a casa, però es mostren indignats per com estan actuant les autoritats envers les persones que es troben a l'estranger en esta crisi del coronavirus.Podeu veure tot el seu relat en aquest vídeo.

