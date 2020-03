Els Mossos intensifiquen els controls perquè ningú se salti l'estat d'alarma

"Els dos o tres primers dies van ser de pedagogia, d'informar la gent, però això ja s'ha acabat. S'ha de complir l'estat d'alarma". D'aquesta manera va acabar la compareixença que dijous -com cada dia- fan els membres del comitè de gestió tècnica del coronavirus. Ho va dir José Ángel González, comissari principal de la policia espanyola, i les seves paraules hauran de tenir traducció a tots els territoris de l'Estat.Aquests últims dies, els Mossos han canviat la planificació i han intensificat el nombre de controls per evitar que la gent se salti l'estat d'alarma. De cara al cap de setmana, també hi haurà més controls a les carreteres per evitar que els ciutadans se'n vagi a la segona residència, com han confirmat fonts del cos a"No és un cap de setmana normal", remarquen des de la policia catalana.Es volen evitar imatges com les del cap de setmana passat , en què moltes famílies van aprofitar per anar a la Cerdanya o al Pallars, malgrat les advertències de les autoritats, que reclamaven quedar-se a casa per evitar la propagació del virus. "Les instruccions estan clares. Només es pot sortir de casa per qüestions molt concretes", recorden els Mossos. Aquestes són anar a comprar productes bàsics o medicaments, anar a treballar, a cuidar persones en situació de dependència o a passejar el gos.En les últimes 24 hores, ja han presentat 1.329 denúncies contra gent que s'ha saltat l'estat d'alarma. Saltar-se les restriccions pot tenir conseqüències, més enllà de les sanitàries. Les sancions poden anar des dels 100 euros en casos lleus fins als 600.000 euros o penes d'un any de presó en els casos més greus o reincidents.Aquest diari ha tingut coneixement de diversos ciutadans que aquests últims dies s'han trobat amb controls dels Mossos, que els han reclamat els motius pels quals estaven al carrer i no a casa seva. "Que la gent no busqui excuses", adverteixen des del cos. I és que en les últimes hores els controls que hi ha pel carrer per evitar que la gent surti de casa s'han trobat amb situacions sorprenents, com ara un home que volia sortir per passejar una cabra a Palafrugell.Davant d'això, els Mossos demanen "responsabilitat i solidaritat" a la ciutadania i complir amb les mesures extraordinàries del confinament, que podrien allargar-se més dels catorze dies decretats en un principi. En cas de dubte sobre què es pot fer i què no, Protecció Civil publica periòdicament un document amb preguntes i respostes. En l'actual situació, que aviat pot comportar el col·lapse del sistema sanitari a Catalunya, la Generalitat continua reclamant que el confinament ha de ser total, i no s'ha de permetre tampoc anar a treballar si no per una feina essencial. Aquest cap de setmana, el Govern preveu que el sistema de salut entrarà en "estrès màxim". Confinar aquells territoris on hi ha més casos del virus és una opció que han pres la majoria dels països que lluiten contra el coronavirus, com ara la Xina, Corea del Sud o Itàlia. Tot i això, ara com ara, el govern espanyol no contempla aquesta idea, tot i que tampoc la descarta en funció de com avanci la pandèmia. A dia d'avui, l'estat s'encamina cap als 20.000 contagiats i aviat superarà els 800 morts.

