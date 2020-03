Els plans de dades de telefonia mòbil s'ampliaran sense cost per al client

El departament de Polítiques Digitals ha informat aquest dijous que ha acordat amb les grans operadores de telefonia "no deixar cap dels seus abonats sense Internet i sense dades" mentre duri la crisi del coronavirus, i que aquestes "s'han compromès a ampliar, sense cost, els plans de dades als seus abonats". El departament no ha detallat en què consistirà aquesta ampliació.A la vegada, Polítiques Digitals explica que ha ampliat, també sense cost, la capacitat de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat "perquè els operadors locals que ho han demanat puguin garantir a la ciutadania un ample de banda que suporti l'augment de la demanda, que en algunes zones de Catalunya ha superat el 300%."Finalment, i pel que fa a la decisió del govern espanyol de prohibir les portabilitats mentre duri l'emergència pel Covid-19, el conseller Jordi Puigneró ha anunciat "l’activació de mesures en l’àmbit polític i comunitari" per revertir una mesura que considera que “limita de manera injustificada la competència i pot vulnerar drets digitals”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor