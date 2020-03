VÍDEO Fer anys en ple confinament

Fer anys en ple confinament no és la millor manera de celebrar-ho, però sempre es pot recórrer a la bondat del veïnat. Això és el que ha passat aquest dijous al barri de la Creu Alta de Sabadell, on la família del petit Àlex ha vist com els plans per celebrar el seu quart aniversari quedaven completament esmicolats per l'activació de l'estat d'alarma . La mare, Mireia Vàzquez, ha recorregut a les xarxes socials per demanar als veïns de la zona que surtin als balcons al punt del migdia per cantar-li l'aniversari feliç al menut.Tot i que la resposta no ha estat massiva, la família s'ha mostrat molt agraïda: "No li hem pogut comprar cap regal, però creiem que recordarà aquesta sorpresa tota la vida", ha indicat la mare visiblement emocionada."Feia setmanes que parlava d'aquest dia i del pastís de superherois que desitjava", assegura la mare que diu que quan li van explicar que finalment no podria ser "li va canviar la cara". Per aquest motiu, va decidir fer alguna cosa perquè, malgrat la situació, aquest data sigués "inoblidable" per a l'infant. "Vaig fer una crida a la gent del barri perquè sortís al balcó a les dotze del migdia a cantar l'aniversari feliç al nen i molta gent va començar a respondre favorablement fent còrrer la proposta a través de diversos grups de Facebook", comenta.La família també celebrarà el gran dia portes endins. Ja han previst un pastís, potser no el que volia el petit, i unes espelmes improvisades. "No en tenim i segurament en farem unes de cartró", apunta Vàzquez que assegura que posaran música, ballaran i faran "tot el que l'Àlex vulgui".La mala sort ha fet que l'aniversari del seu altre fill, que farà dos anys, també caigui en aquestes dates, concretament a principis del proper mes d'abril. Vàzquez ja li veu les orelles al llop, fet pel qual ja preveuen que caldrà celebrar-lo també en la intimitat.Mentrestant, però, la família segueix complint amb el confinament de la millor manera possible. La mare explica que tant ella com el seu marit poden dedicar tot el temps als petits, ja que han hagut de deixar la feina temporalment. "El meu marit i jo treballem en el sector de l'hostaleria, ell al Club Natació Sabadell, i jo al Club Pàdel Barberà, i totes dues entitats han tancat a causa del coronavirus, motiu pel qual som tot el dia a casa", assenyala.Tot i això, admet el cansament que suposa invertir tot el dia en els petits, i assegura que han trobat l'equilibri, fent-se càrrec dels nens, ella al matí i ell a la tarda. "Anem improvisant i fent les activitats que els venen de gust com pintar, jugar amb plastilina o embrutar-se amb iogurts", comenta la sabadellenca que remarca que la parella fa torns per poder gaudir "d'espai" i moments per ells mateixos.

