ÀUDIO ANÀLISI «Entre patriotes i cínics»; per Ferran Casas

Un virus i cada dia una pastilla de patriotisme per combatre’l a falta d’idees més efectives i confinaments més severs. Passa a França amb Macron i fins i tot a Alemanya amb Merkel.Però a Espanya, on els poders més durs i conservadors s’han espantat amb el procés i el pacte de govern d’esquerres, això encara és més accentuat. Dimecres escoltàvem Felip VI parlar amb insistència de la "nación", i el sector més estatista del PSOE s’ha tret de la màniga la campanya d’"este virus lo paramos unidos", que pel que sembla és més important que fer extensius consells de prevenció. Aquest dijous al migdia, a l’habitual compareixença d’uniformats del govern espanyol, ens parlaven del plaer de veure les policies patrullant unides. Segur que no hi havíeu parat atenció en aquest goig!Però aturem-nos en el cap de l’estat major de la defensa, el general de l’aire Villarroya, que ens han parlat d’una guerra que cal afrontar amb "esperit militar", el que vol dir "disciplina, sacrifici i moral de victòria". Venint d’un govern d’esquerres, potser seria millor fomentar i predicar els valors del civisme per no propagar més la pandèmia i seguir les instruccions de l’autoritat; i també els valors de la solidaritat i el suport mutu.Més encara quan tothom s’ha tornat, de cop, partidari d’una sanitat pública robusta i entenc que, per tant, també d’una fiscalitat justa i redistributiva per pagar-la. Fons per enfortir l'estat del benestar i no per costejar els expedients de regulació que pretenen fer empreses com Inditex , que han declarat beneficis de 3.600 milions d’euros i presumeixen de regalar mascaretes als hospitals. Menys patrioterisme i menys cinisme sisplau.

