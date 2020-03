El Govern estudia convertir hotels en centres per a sensesostre

El Govern estudia poder convertir hotels i el recinte de la Fira de Barcelona en allotjaments per a persones sense sostre i en hospitals de campanya, segons ha avançat el programa Planta Baixa de TV3.La mesura es podria prendre en cas que el sistema sanitari acabi col·lapsant. Aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés, ha avisat d'un increment de casos de coronavirus les pròximes setmanes però de moment el Departament de Salut no es planteja aplicar la mesura de manera immediata.A Tarragona, l'Ajuntament ha habilitat el pavelló municipal del Serrallo per acollir persones sense sostre mentre duri l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. La Creu Roja s'encarrega del muntatge i gestió de l'espai, amb capacitat perquè 25 persones hi puguin dormir.L'Ajuntament de Barcelona ha augmentat en els últims dies un 30% els àpats a persones vulnerables, que ja arriben a unes 4.800 persones cada dia, i ha ampliat els llits per a sense sostre. Entre administració i entitats es gestionen uns 2.100 llits cada nit.

