calçotadaAcasa, la nova campanya per salvar els productors de ceballots

La crisi del coronavirus ha fet perdre un 25% de la collita de calçots d'enguany , segons dades dels productors de la IGP Calçot de Valls. En els darrers dies, davant el confinament, els pagesos han vist com la demanda baixava en picat i es cancel·laven totes les comandes. Per això, els productors asseguren que hi ha part de la producció que no els valdrà la pena arrencar, ja que no hi ha mercat on col·locar-los.Davant aquesta notícia, diversos usuaris han iniciat una campanya a les xarxes per tal que tothom continuï comprant ceballots tot i la impossibilitat de fer calçotades. Sota l'etiqueta #calçotadaACasa, s'anima als ciutadans a fer-se fotos mentre mengen ceballots durant el confinament a casa per tal de salvar part de la producció.La pagesia dedicada al sector del calçot té molt pes al Camp de Tarragona i, en plena època de calçotades, les pèrdues podrien ser milionàries. Els productors calculen que a causa del coronavirus es deixaran de vendre 4,5 milions de calçots, un quart de la producció d'enguany. Per això, animen a sumar-se a la campanya i descobrir noves maneres de gaudir dels ceballots: al forn, arrebossats o dins una truita, per exemple.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor