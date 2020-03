Iglesias no concreta si hi haurà moratòria per pagar els lloguers

30.000 nous metges contractats El ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la seva banda, ha assegurat que el govern espanyol comprarà "tants productes sanitaris" com pugui per fer front a la crisi del coronavirus, malgrat admetre que la situació als mercats a dia d'avui és complicada. Això, ha remarcat, no impedirà que les comunitats autònomes puguin fer les seves comandes. El ministre ha explicat també que des del govern espanyol es redistribuiran els productes sanitaris en funció de les necessitats de cada territori, i es garantirà que el material "sigui on hagi de ser en el moment que hi hagi de ser". En aquest sentit, ha volgut deixar clar que s'està treballant "amb estreta col·laboració amb les comunitats autònomes". S'han reparti, en els darrers dies, 1,5 milions de mascaretes.

Per altra banda, Illa també ha amb motiu del decret d'estat d'alarma dictat dissabte s'han reforçat els mitjans humans i materials dels sistema públic de salut i ha celebrat que això ha funcionat correctament. Ha explicat que s'han anat incorporant gradualment més de 30.000 professionals nous a la sanitat pública per fer front a l'emergència i les infraestructures de la sanitat provada també estan a disposició del sistema de salut. Iglesias ha precisat que també es posa a disposició més de 19.500 llits en més de mil edificis dels serveis socials.



Amb tot, el ministre ha advertit que "arribaran els moments més durs" i que ens els pròxims dies es viurà un increment de contagis i de morts. "El primer objectiu és arribar al pic de l'epidèmia, doblegar la corba i vèncer el virus", ha reblat el titular de Sanitat.

El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, no ha concretat si finalment s'aprovarà una moratòria en el pagament dels lloguers per a les persones afectades per la crisi del coronavirus de la mateixa manera que s'ha fet amb les hipoteques. Preguntat per aquesta qüestió, el líder de Podem ha assegurat que estan treballant per donar resposta a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat i per complir amb l'article de la Constitució que estableix que tothom té dret a un habitatge."Som conscients que molta gent es pot veure amb dificultats per pagar el lloguer. Buscarem garantir el dret a l'habitatge, no es deixarà cap ciutadà enrere", ha dit durant la compareixença de premsa amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Iglesias, que no havia comparegut des de la declaració de l'estat d'alarma, ha assegurat que s'estan preparant mesures per reforçar l'"escut social" i que l'objectiu és que aquesta crisi "no la paguin els de sempre".De fet, ha mencionat explícitament la crisi del 2008 i ha precisat que la proclama de què "només junts" es podrà superar és "buida si es deixa algú enrere". Iglesias considera que aquesta setmana marca "un punt d'inflexió" i que Europa està "deixant enrere els dogmes de l'austeritat" apostant per la inversió pública.Del paquet de mesures posat en marxa, el vicepresident ha destacat el fons de 600 milions d'euros per reforçar l'atenció social perquè ningú estigui desatès ni en l'àmbit sanitari ni en l'econòmic i social. Com a novetat, el govern espanyol ha activat un fons de 300 milions d'euros destinat a protegir les residències de gent gran i l'assistència a domicili, un dels grans focus de risc del coronavirus, especialment a la Comunitat de Madrid, on s'han disparat els casos i han mort 68 persones en només dos dies. Iglesias, ha reconegut que aquests centres estan "desbordats" i que per això es reforçaran les plantilles, es garantiran equips de protecció i es treballa amb urgència per medicalitzar-los.El balanç de contagis i de morts segueix pujant. Segons dades facilitades pel govern espanyol, a hores d'ara ja hi ha 17.147 persones contagiades a l'estat espanyol (3.431 més que ahir, un 25% més) i 767 morts (169 més que aquest dimecres). El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha detallat que, segons les dades provisionals amb les quals compten, un 33% dels infectats tenen més de 65 anys i que un 18% són majors de 75. De tots aquests majors de 65, un 32% pateixen pneumònia greu. Tot i això, ha precisat que no les dades no són homogènies en tot el territori.Simón ha explicat que s'està treballant en una ordre "estricta" per protegir les residències d'avis. La letalitat a les residències, ha dit, no supera la letalitat en altres països en grups equivalents. "No és qüestió de qui ha fallat o no, sinó d'extremar les mesures de precaució perquè el virus no entri i, si entra, evitar que es contagiï més gent", ha assegurat.Aquestes dades apunten, doncs, que aproximadament un 50% de les persones que han donat positiu per coronavirus tenen menys de 65 anys. Simón ha assegurat que l'impacte en els grups d'edat més joves és menor, però que això no vol dir que no es donin casos greus o que s'hagin d'ingressar a la UCI. Ha confirmat tres morts per sota dels 65 anys. "Són dades molt preliminars i fins que no tinguem dades més àmplies hem de prendre precaució", ha assegurat. Simón també ha assegurat que Espanya s'està aproximant al pic de casos i que, a partir d'aleshores, la taxa de creixement s'anirà reduint.

