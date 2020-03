Operació mascaretes: «Tenim el material, ara ens cal ajuda per confeccionar-les»

Des d'aquest dilluns, la Marta Preses i el Jaume Brunet estan treballant per fer realitat una idea que, si s'acaba materialitzant, podria cobrir bona part de les comandes de mascaretes que professionals de l'àmbit de la salut i de l'atenció i cura a persones vulnerables fa dies que reclamen.La parella, propietària de l'empresa Tejidos Bages -ubicada al polígon de Bufalvent-, va trobar, en un dels materials tèxtils habituals de les seves produccions, un gran aliat contra la propagació del coronavirus. Veient la situació d'escassetat de productes de protecció individual, "vam tenir clar que havíem de col·laborar en el desembussament de la demanda, en aquest cas, de mascaretes", expliquen.Aquell mateix dia, doncs, "vam començar a treballar per fabricar-ne prototips i vam contactar amb el laboratori ITEL de Sant Fruitós perquè analitzés el material en qüestió" i en certifiqués les seves propietats. Es tracta d'un producte 100% de lli que se sotmet a un tractament que "s'assimilaria al d'un encerat", diu Preses.El resultat de l'anàlisi va ser molt esperançador: "ens van dir que tenia una eficàcia en la filtració d'aerosols i de partícules de més del 96%; que era resistent a la penetració d'efecte hidròfug, i que garantia la protecció contra aerosols sòlids i líquids", assenyalen, tot afegint que "a més, compta amb un ajustament facial del 90%, no conté ni làtex ni cautxú i és reutilitzable".La voluntat del matrimoni manresà és produir les mascaretes a l'engròs. Però ni la seva estructura ni la seva empresa els ho permet: "nosaltres només ens dediquem a teixir; no confeccionem", apunten. En aquest sentit, i convençuts que en moments de crisi com el que s'està vivint "hem de sumar entre tots plegats", Preses i Brunet fan una crida a empreses del territori perquè els donin un cop de mà: "necessitem algú que ens talli la roba amb làser així com també empreses confeccionistes", puntualitza. Tothom que s'hi vulgui posar en contacte ho pot fer a través del correu electrònic t.bages@tejidosbages.com."Si aconseguim aquesta ajuda, la producció de mascaretes oscil·laria entre les 1.000 i 1.500 diàries", asseguren, mentre manifesten que "a qui primer els en repartiríem serien a les persones que, dia rere dia, estan en contacte amb persones malaltes o vulnerables, així com també a residències de gent gran o centres d'acollida de menors".