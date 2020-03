Un jugador del Madrid se salta la quarantena i se'n va al seu país

El davanter del Reial Madrid Luka Jovic va decidir abandonar la quarantena imposada a tot l'Estat i també pel seu club, per anar a Sèrbia (el seu país) a celebrar l'aniversari de la seva nòvia.A part de no fer cas a les restriccions que afecten tots els ciutadans d'Espanya, Jovic també es va escapar de la quarantena del Reial Madrid, que va ordenar-la en tenir un positiu dins del club, per part del jugador de bàsquet Trey Thompkins.Segons el diari Blic , el jugador no només va marxar a Belgrad sinó que va celebrar l'aniversari pels carrers de la ciutat. Aquest comportament ha estat criticat per la primera ministra sèrbia, Ana Brnabic, que ha assegurat que "tenim exemples negatius de les nostres estrelles de futbol, que cobren milions i se salten l'aïllament obligatori per tornar a casa".

