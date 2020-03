Salut incorporarà estudiants de medicina i metges jubilats per lluitar contra el coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dijous que s'incorporaran metges jubilats de menys de setanta anys i estudiants d'últim any de Medicina i Infermeria per fer front a la crisi pel coronavirus. La nova promoció del 2019 ha rebut un formulari d'inscripció per engruixir el sistema assistencial, i ja s'estan tramitant propostes. També s'estan incloent metges jubilats per col·laborar en aquesta situació. En els últims anys s'han jubilat més de 1.500 professionals. S'espera sumar fins a 409 nous professionals en el curt termini, segons Vergés.La consellera ha volgut agrair la solidaritat als estudiants. "Des del principi de l'emergència s'han sumat a la xarxa assistencial", ha apuntat la dirigent d'ERC. A dia d'avui hi ha 1.700 estudiants d'Infermeria d'últim any, i 970 de Medicina. S'ha demanat ajuda a les universitats per tal que alguns d'ells participin en tasques adaptades a les seves capacitats i formació. 409 nous metges podran incorporar-se al sistema. Vergés ha arribat a definir com a "brutal" la situació que vindrà.Vergés, ha banda, ha volgut insistir en el confinament. "És el millor per protegir-nos de forma individual. El nostre sistema sanitari es tensionarà enormement, i també els professionals que hi treballen. Només el compliment de les mesures contribuirà a capacitar el sistema per assumir l'escalada de casos greus i crítics. En el millor dels escenaris necessitarem maximitzar la nostra força professional", ha apuntat la consellera, en referència a les mesures que s'estan prenent.El Govern diposa d'un informe d'epidemiòlegs segons el qual només reduint contactes i contagis el sistema sanitari "aguantarà". És per això que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dijous el confinament total si no es vol que el cap de setmana el sistema entri en "estrès màxim" i en "col·lapse" a partit de la setmana vinent . Budó ha assenyalat que ja s'estan derivant casos a la sanitat privada, que ja està controlada pel sistema públic. No s'han aportat dades al respecte."Estem a les portes del cap de setmana, i volem insistir que és mportantíssim el confinament. És exemplar el que estan fent les catalanes i els catalans. Som conscients del que significa, hi ha molta gent que està patint per les conseqüències econòmiques. No entenem la lentitud del govern espanyol a l'hora de prendre mesures més eficients", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha comparegut amb la companyia telemàtica de Miquel Buch -Interior- i Vergés -Salut-.Buch ha indicat que ja hi ha hagut 16 detencions de persones que s'han saltat les mesures incloses dins l'estat d'alarma, i s'han produït 1.345 denúncies pel mateix cas. S¡ja procedit a 4.549 identificacions de vehicles que no han fet cas de les indicacions, i més de 6.000 persones han estat identificades. El conseller ha demanat el confinament de tots els catalans. "Ho hem de fer per coherència, per rigor. Si no ho fem, els Mossos d'Esquadra i les policies locals vetllaran per què es faci", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor