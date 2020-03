L'inspector Jordi Arasa, nou cap de l'ARRO a Barcelona

L'inspector Jordi Arasa ha estat ascendit i serà el nou cap de l'Àrea de Regional de Recursos Operatius (ARRO) a Barcelona, segons ha avançat la Cadena SER.Arasa està acusat de colpejar cinc activistes del 15-M durant el desallotjament de la plaça de Catalunya del 2011 i està pendent de sentència. L'ara inspector de l'ARRO a Barcelona va ser condemnat a pagar una multa de 225 euros i una indemnització de 200 euros a l'exdiputat de la CUP David Fernàndez per haver-lo colpejat sense seguir els protocols policials, també durant el desallotjament de la plaça.Les versions dels cinc activistes asseguren, entre altres coses, que Arasa va agafar pels cabells una d'elles per després pegar-li, i que va colpejar a diversos d'ells amb la porra per sobre la cintura, una pràctica prohibida. " Em va pegar amb la porra de dalt a baix , mentre era assegut a terra", deia un altre, durant el judici.Aquest ascens forma part d'un conjunt de canvis que afecten desenes d'inspectors de Mossos. Hi ha canvis en moltes àrees. A més, s'ha escollit el cap de la nova àrea de policia marítima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor