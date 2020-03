La Guàrdia Civil denuncia el president del PDECat a Manresa per parlar-los en català

La Guàrdia Civil ha denunciat per desacatament Josep Maria Fius, el candidat de Junts per Manresa en les passades eleccions municipals i president del PDECat local, per negar-se a parlar en castellà. Els fets han tingut lloc aquest matí de dijous, 19 de març, just després d'haver llançat la brossa al contenidor, al carrer Guimerà, segons ha explicat ell mateix a"Acabava de llençar la bossa d'escombraries quan dos agents de la Guàrdia Civil m'han preguntat que què hi feia al carrer" davant l'ordre de confinament per evitar la propagació del coronavirus, explica. "Els he dit que havia baixat a llençar la brossa, i quan m'allunyava, he sospirat", segueix. "Immediatament després he sentit que em tornaven a cridar per demanar-me què passava, i els he dit que amb tota la pressió del confinament, el coronavirus i tot plegat, només havia sospirat", ha justificat.Ha estat llavors quan, segons el testimoni de Fius, la cosa s'ha anat enrarint: "M'han dit que els parlés en espanyol, i jo els he contestat que tenia tot el dret a parlar en català a Catalunya", diu. A partir d'aquí, l'actitud dels guàrdies civils s'ha encrispat: "Vostè ha de parlar en espanyol si així l'hi ho demanem", ha etzibat un, mentre l'altre feia servir locucions altisonants.Davant de tot això, diversos veïns han sortit als balcons i alguns d'ells han gravat la conversa que començava a pujar de to, fet que no ha agradat als agents, que s'han dirigit als veïns en qüestió ordenant-los que deixessin de gravar i instant-los a baixar al carrer, cosa que cap veí no ha fet.Entre tant, han arribat altres guàrdies civils que han volgut intermediar en la discussió, "algun d'ells amb millor talant", però insistint en la necessitat que Fius els parlés en espanyol. Fins i tot un agent de la Policia Local de Manresa s'ha dirigit a l'excandidat per dir-li que "amb la gresca que tenim amb el coronavirus, ja són ganes d'embolicar la troca portant el debat a la llengua". "Això els ho hauries de dir a ells", ha respost Fius. El policia local ha estat cridat pels guàrdies civils perquè identifiqués la gent que gravava amb el mòbil.Finalment, els agents de l'institut armat han denunciat Fius per desacatament, "tot i que no m'han lliurat la denúncia, ja que diuen que en estat d'alerta no en tenen l'obligació", ha explicat el manresà.

