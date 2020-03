L'exèrcit espanyol farà desinfeccions a l'aeroport del Prat i al port de Barcelona

El cap de l'estat major de la defensa, aquest dijous

El cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Villaroya, ha assegurat que l'exèrcit espanyol té previst actuar aquest dijous per fer desinfeccions al port de Barcelona i a l'Aeroport del Prat. Són les primeres actuacions de les forces armades espanyoles a Catalunya en el marc de l'operació "Balmis" desplegada des de la declaració de l'estat d'alarma per lluitar contra el covid-19.Les tasques de desinfecció en punts clau o on hi pot passar molta gent són les que més fan aquests dies les forces armades. Més enllà del port de Barcelona i l'aerport del Prat, també n'estan fent a l'aeroport de Madrid, en punts d'Algesires, Castelló i les Canàries, i en diversos hospitals, especialment de la Comunitat de Madrid, la més afectada per la crisi del coronavirus.Villarroya ha deixat clar que l'exèrcit intervindrà en els punts d'Espanya que sigui "necessari" o que ho demanin. Ahir, el conseller Miquel Buch va dir que no era necessari que les forces armades es despleguessin a Catalunya.A dia d'avui l'exèrcit té desplegats 2.692 efectius a 52 ciutats de l'Estat i no fa diferències entre territoris, segons el cap de l'Estat Major de la Defensa. Entre d'altres actuacions també es desplegarà al port de Melilla i donarà suport en el transport de material del banc d'aliments de Saragossa. En la mateixa línia, ha detallat Villarroya, també es fan tasques d'informació de cara a fer-se càrrec de les centrals nuclears de Trillo, Almaraz i Cofrentes, considerades infraestructures estratègiques.Villaroya ha fet gala dels seus "40 anys de serveis" i demana "disciplina, sacrifici i moral de victòria" als espanyols. "Vencerem", ha dit Villarroya, que en totes les seves intervencions fa ús d'un llenguatge bèl·lic i assegura que l'Estat està "en guerra" contra el coronavirus.El balanç de contagis i de morts segueix pujant. Segons dades facilitades pel govern espanyol, a hores d'ara ja hi ha 17.147 persones contagiades a l'estat espanyol (3.431 més que ahir, un 25% més) i 767 morts (169 més que aquest dimecres). El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que s'ha de prendre amb cautela els percentatges d'increment.Madrid segueix sent el principal focus amb 6.777 casos detectats i 498 finats. La situació a la comunitat és especialment alarmant pels brots que s'han produït a residències d'avis, que estan reclamant falta de recursos materials i de personal.En el cas de Catalunya, la segona autonomia més afectada, hi ha 2.702 casos i 55 morts. Per primera vegada, el centre de coordinació de la crisi ha donat dades sobre les edats dels contagiats. Segons Simón, un 33% dels infectats tenen més de 65 anys i que, d'aquests, un 18% són majors de 75. De tots aquests majors de 65, un 32% pateixen pneumònia greu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor