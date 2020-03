Una iniciativa solidària reuneix més de 100.000 guants per a l'hospital Taulí

Arriben els 123.000 guants per als sanitaris del @parctauli, en una iniciativa solidària amb segell vallesàhttps://t.co/nvDxstOuFk #coronavirus pic.twitter.com/nbMaoutQUX — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 19, 2020

Lees furgonetes amb les quals han dut el material Foto: Nova Abrasivos

Els 123.000 guants que han arreplegat dues empreses, amb segell vallesà, ja han arribat a l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous, tal com va explicar Ana Muñoz , l'administradora de Nova Abrasivos, una empresa fabricant de discs de velcro i bandes, amb seu a Barcelona i un taller a la capital vallesana, han descarregats els tres palets.Muñoz, juntament amb Paco Bascón, administrador de Guants Baspin -companyia es troba a Polinyà-, i l'altre responsable d'aquesta iniciativa, han lliurat tot aquest material necessari per als professionals del centre sanitari.La sabadellenca va iniciar aquesta iniciativa solidària, després de "veure el missatge de l’Hospital de Granollers i vaig pensar que era el que s’havia de fer”, i va sumar-hi al seu proveïdor i van optar per fer aquest donatiu, després que dimecres haguessin fet el mateix a l'Hospital de Granollers, amb 20.000 unitats.Tant Muñoz com Bascón han demanat que hi hagi d'altres gestos així, perquè "el material hi és" i que es cooperi i s'ajudi en aquests moments de crisi sanitària.

